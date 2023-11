South Central All-Conference football rosters released

The 2023 South Central All-Conference football rosters were recently released, officially closing the book on this year’s fall sports’ season.

The rosters are as follows.

KICKING

First team

Logan Keith (Southwestern)

Second team

Cooper Martin (Litchfield)

Third team

Mason Gilpin (Carlinville)

SPECIAL TEAMS

First team

Landon Christian (Vandalia)

Second team

Nick Grull (Greenville)

Third team

Nate Oller (Staunton)

PUNTING

First team

Ketch Mills (Hillsboro)

Second team

Tate Dobrinich (Litchfield)

Third team

Braden Buffington (Staunton)

OFFENSIVE SKILL

First team

Andrew Kelly (Vandalia)

Dane Vance (North Mac)

A.J. Sypherd (Litchfield)

Dayton Oliver (Greenville)

Isaiah Herbert (Pana)

Kohnor Depew (Vandalia)

Blake Rimbey (Southwestern)

Second team

Tate Dobrinich (Litchfield)

Jack Rouse (Carlinville)

Wyatt Kile (Pana)

Braden Buffington (Staunton)

Rex Reels (Carlinville)

Declan Graber (Greenville)

Zander Wells (Hillsboro)

Third team

Ben Hutchinson (Greenville)

Carson Saathoff (Litchfield)

Dylan Lessman (Hillsboro)

Nick Lancaster (North Mac)

Nick Grull (Greenville)

Logan Keith (Southwestern)

Landon Christian (Vandalia)

OFFENSIVE LINE

First team

Mannix Hancock (Litchfield)

Hunter Clark (Greenville)

Carson Lotz (Vandalia)

Roaran Lees (Pana)

Weston Kuykendall (Carlinville)

Second team

Trent Mueller (Greenville)

Harrison Thomas (Litchfield)

Brandon Lehman (Pana)

Sam Jones (Southwestern)

Kanon Wollerman (Vandalia)

Third team

Cole Lencyzycki (Hillsboro)

Hunter Hancock (Litchfield)

Sean Fleming (Staunton)

Bryce Widner (Carlinville)

Reece Girth (Staunton)

Jaydon Baker (Gillespie)

DEFENSIVE LINE

First team

Jon Burlingame (Greenville)

Mannix Hancock (Litchfield)

Brody Roberts (Vandalia)

Kamden Brown (Pana)

Second team

Ayden White (Greenville)

Jordan Snider (Staunton)

Logan Keith (Southwestern)

Elliot Lentz (Hillsboro)

Third team

Weston Kuykendall (Carlinville)

Carson Lotz (Vandalia)

James Graves (North Mac)

Brayden Huels (Greenville)

LINEBACKERS

First team

Nick Grull (Greenville)

Isaiah Harbert (Pana)

A.J. Sypherd (Litchfield)

Jacob Johnson (Vandalia)

Second team

Nate Dyer (Carlinville)

Nick Eyman (Greenville)

Deacon White (Southwestern)

Payne Mclean (North Mac)

Third team

Carson Saathoff (Litchfield)

Kanon Wollerman (Vandalia)

Seth Hubbart (Hillsboro)

Jack Kaylor (Gillespie)

DEFENSIVE BACKS

First team

Andrew Kelly (Vandalia)

Gavin Doll (Greenville)

Rocky Darr (Southwestern)

Jace Stewart (Hillsboro)

Second team

Gus Olson (Greenville)

Caiden Lamb (Litchfield)

Collin Griffith (Gillespie)

Sam Sims (Pana)

Third team

Jackson Tuetken (Hillsboro)

Triston Thompson (Carlinville)

Zach Chapman (Carlinville)

Zane Anderson (Staunton)

Declan Graber (Greenville)

Landon Christian (Vandalia)