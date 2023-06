Macoupin County athletes take over All-SCC baseball and softball teams

By JACKSON WILSON

Enquirer Democrat Reporter

The majority of talent on the 2023 South Central All-Conference baseball and softball teams was provided by Macoupin County schools.

Local stars from all four grade levels generated major depth at each position and ensured that fans could anticipate many competitive rivalries in the coming years.

The full rosters are illustrated below.

BASEBALL

First team

P/IF – Henry Kufa – Sr. (Carlinville)

P- Bryce Buhs – Jr. (Gillespie)

C – Drew Potthast – Sr. (Greenville)

C – Hank Bouillon – Sr. (Southwestern)

IF – Colin LeMarr – Jr. (Southwestern)

IF – Matthew Hagy – Sr. (Vandalia)

IF – Tristen Wargo – Jr. (Gillespie)

OF – Kamryn Link – Sr. (Gillespie)

OF – Liam Tieman – Sr. (Carlinville)

OF – Kaden Brown – Sr. (North Mac)

DH/UTIL – Ryenn Hart – Sr. (Carlinville)

Second team

P – Marcus Payne – Jr. (Southwestern)

P – Kamryn Link – Sr. (Gillespie)

P – Nathan Matoush – So. (Hillsboro)

C – Jack Kaylor – So. (Gillespie)

C – Carson Saathoff – Jr. (Litchfield)

IF – Zach Reels – Sr. (Carlinville)

IF – Aiden Hatalla – So. (North Mac)

IF – Reid Well – Sr. (Vandalia)

IF – Cody Ury – Sr. (Staunton)

OF – Bryan Jubelt – Sr. (Gillespie)

OF – Ryan Harnetiaux – Sr. (Greenville)

OF – Andrew Kelly – Jr. (Vandalia)

OF – Hunter Newell – Jr. (Southwestern)

DH/UT – Carson Lotz – Jr. (Vandalia)

DH/UT – Ketch Mills – Jr. (Hillsboro)

Third team

P – Ryenn Hart – Sr. (Carlinville)

P- Reid Well – Sr. (Vandalia)

P – Kaden Brown – Sr. (North Mac)

IF – Jake Schwartz – Sr. (Carlinville)

IF – Luke Schuckenbrock – Fr. (Gillespie)

IF – Bryce Hohnsbehn – Jr. (Gillespie)

IF – Rocky Darr – Jr. (Southwestern)

IF – Logan Hammann – Sr. (North Mac)

OF – Sam Quarton – Sr. (Carlinville)

OF – Dillon Pritchett – Jr. (Staunton)

OF – Chase McNary – Sr. (Vandalia)

DH/UT – Brady Gillen – Jr. (Staunton)

DH/UT – Owen Miller – Sr. (Vandalia)

SOFTBALL

First team

P- Emma Gipson – Jr. (Gillespie)

P – Hannah Gibson – So. (Carlinville)

C – Abby Hendricks – Jr. (North Mac)

IF – Isabella Tiburzi – So. (Carlinville)

IF – Shelby Ashcraft – So. (Pana)

IF – Ele Feldmann – So. (Staunton)

IF – Regan Bussmann – Sr. (Gillespie)

OF – Eve Kaduk – Sr. (Gillespie)

OF – Olivia Kunz – Jr. (Carlinville)

OF – Hallie Lomelino – Jr. (North Mac)

OF – Kylie Lucykow – Jr. (Staunton)

DH/UTIL – Anika Camp – So. (Hillsboro)

Second team

P – Josie Patterson – Sr. (North Mac)

P- Grace Strohbeck – So. (Southwestern)

C – Addison Ruyle – So. (Carlinville)

IF – Makenah Dugan – So. (Carlinville)

IF – Kennedy Bowker – Fr. (Pana)

IF – Ava Parish – Fr. (Gillespie)

IF – Taylor Nolan – Jr. (Staunton)

IF – Gracie Philpot – Sr. (Vandalia)

OF- Megan Rife – Sr. (Gillespie)

OF – Macie Wright – So. (Gillespie)

OF – Maddy Fenstermaker – So. (Southwestern)

OF – Sam Anderson – So. (Staunton)

OF – Maddie Lupton – So. (Vandalia)

DH/UT – Sydney Valdes – So. (Southwestern)

DH/UT – Sadie Sholtis – Fr. (Gillespie)

Third team

P – Shelby Ashcraft – So. (Pana)

P – Gracie Philpot – Sr. (Vandalia)

P – Hallie Gibson – Fr. (Carlinville)

C – Delaney Taylor – So. (Gillespie)

C – Bella Roach – Jr. (Litchfield)

IF – Hannah Potthast – Sr. (Greenville)

IF – Braley Wiser – So. (Carlinville)

IF – Taylor Keirs – So. (North Mac)

IF – Vivian Zurheide – Fr. (Southwestern)

IF – Korryn Keehner – So. (Staunton)

IF – Delaney Kopp – Sr. (Vandalia)

OF – Karly Tipps – Jr. (Carlinville)

OF – Haylee Clark – Fr. (Greenville)

OF – Lilly Troeckler – So. (Staunton)

OF – Lauren Johnson – Fr. (Vandalia)

DH/UT – Anna Osborne – Sr. (Vandalia)