Baseball, softball and girls’ soccer SCC All-Conference rosters

Macoupin County athletes made up the vast majority of this year’s South Central All-Conference baseball, softball and girls’ soccer rosters

BASEBALL

First team

Marcus Payne (Southwestern) – So, P

Colin LeMarr (Southwestern) – So, IF

Gavin Day (Southwestern) – Sr, OF

Tristan Wargo (Gillespie) – So, IF

Kamryn Link (Gillespie) – Jr, OF

Mason Barnes (Greenville) – Sr, P

Chase Bellegante (Greenville) – Sr, IF

Drew Potthast (Greenville) – Jr, C

Deklan Riggs (Hillsboro) – So, P

Dillon Smail (Hillsboro) – Sr, IF

Brendan Schoonover (Pana) – Sr, OF

Jaydon Lotz (Vandalia) – Sr, DH/UTIL

Second team

Colton Bultema (Gillespie) – Jr, P

Bryce Buhs (Gillespie) – So, P

Gavin Griffith (Gillespie) – Sr, C

Bryan Jubelt (Gillespie) – Jr, OF

Marcus Payne (Southwestern) – So, IF

Henry Kufa (Carlinville) – Jr, IF

Liam Tieman (Carlinville) – Jr, OF

Sam Best (Staunton) – Sr, IF

Reid Well (Vandalia) – Jr, IF

Carson Ruot (Vandalia) – Sr, OF

Peyton McCullough (Greenville) – Sr, OF

Haiden Graham (Greenville) – Sr, DH/UTIL

Third team

Bryce Buhs (Gillespie) – So, IF

Ryenn Hart (Carlinville) – Jr, P

Carson Wiser (Carlinville) – Sr, C

Ayden Tiburzi (Carlinville) – Sr, IF

Cayden Silvester (Staunton) – Sr, P/OF

Matthew Sievers (Staunton) – Sr, IF

Cale Schuchman (Southwestern) – Sr, IF

Ryan Lowis (Southwestern) – Fr, DH/UTIL

Carson Saathoff (Litchfield) – So, C

Bryce Hires (Litchfield) – Jr, OF

Deklan Riggs (Hillsboro) – So, IF

Drake Vogel (Hillsboro) – Sr, IF

Mason Barnes (Greenville) – Sr, IF

Matthew Hagy (Vandalia) – Jr, OF

SOFTBALL

First team

Emma Gipson (Gillespie) – So, P

Chloe Segarra (Gillespie) – Sr, IF

Regan Bussmann (Gillespie) – Jr, IF

Eve Kaduk (Gillespie) – Jr, OF

Hannah Nixon (Southwestern) – Sr, OF

Savannah Billings (Staunton) – Sr, IF

Whitney Weller (Staunton) – Sr, OF

Kiley Ladage (Pana) – Sr, P

Madison Ferguson (Vandalia) – Sr, C

Taylor Brakenhoff (Litchfield) – Sr, OF

Paige Roberts (Greenville) – Sr, IF

Taelyn Smith (Hillsboro) – Jr, DH/UTIL

Second team

Lauren Bertagnolli (Gillespie) – So, IF

Hannah Gibson (Carlinville) – Fr, P

Braley Wiser (Carlinville) – Fr, OF

Catie Sims (Carlinville) – Sr, DH/UTIL

Savannah Billings (Staunton) – Sr, P

Taylor Nolan (Staunton) – So, IF

Grace Strohbeck (Southwestern) – Fr, IF

Bella Roach (Litchfield) – So, C

Annika Rhodes (Litchfield) – So, DH/UTIL

Shelby Ashcraft (Pana) – Fr, IF

Olivia Anderson (Pana) – Jr, OF

Gracie Philpot (Vandalia) – Sr, IF

Raegan Micnheime (Greenville) – Sr, OF

Third team

Macie Wright (Gillespie) – Fr, OF

Morgan Broaddus (Carlinville) – Sr, IF

Isabella Tiburzi (Carlinville) – Fr, IF

Chloe Pope (Carlinville) – Fr, OF

Koral Keehner (Staunton) – Sr, C

Ele Feldmann (Staunton) – Fr, OF

Kayla Sanders (Greenville) – Jr, P

Hannah Potthast (Greenville) – Jr, IF

Delaney Kopp (Vandalia) – Jr, P

Sydney Miller (Vandalia) – Sr, OF

Megan Lupton (Vandalia) – Jr, IF

Brenna Houseman (Pana) – Jr, IF

GIRLS’ SOCCER

First team

Kayla LeMarr (Southwestern) – Sr, GK

Mac Day (Southwestern) – Jr

Ali Wilson (Southwestern) – Jr

Morgan Durham (Southwestern) – Sr

Annabelle Hulin (Carlinville) – Sr

Lauren Summers (Carlinville) – Sr

Lily Bruhn (Staunton) – Sr

Madison Niemeyer (Gillespie) – Sr

Abbigail Schreiber (Hillsboro) – Sr

Layne Rupert (Hillsboro) – Jr

Brooklyn Suzuki (Greenville) – Sr

Katie Campbell (Greenville) – So

Kassie Weideman (Pana) – Sr

Olivia Mitchell (Litchfield) – Jr

Second team

Jillian Smith (Southwestern) – So

Jelsie Biciocchi (Southwestern) – Sr

Marlee Whitler (Carlinville) – Jr

Jordyn Loveless (Carlinville) – Fr

Brooke Kinder (Staunton) – Sr

Sally Mattson (Hillsboro) – Jr

Isabella White (Hillsboro) – Jr

Mia Emken (Greenville) – Sr

Jenna Hadowsky (Pana) – Jr

Olivia Fleming (Litchfield) – Jr

Third team

Kelsey Bray (Southwestern) – So

Lanna Vanderpoel (Carlinville) – Jr

Lexi Hester (Staunton) – So

Kinley Richardson (Hillsboro) – So

Sierra Compton (Hillsboro) – Jr

Alex Frailey (Hillsboro) – Jr

Alison Ridens (Greenville) – Sr

Natalie McCullough (Greenville) – So

Ainsley Olson (Greenville) – Jr

Rachel Holthaus (Pana) – Sr